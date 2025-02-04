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04 лютого 2025, 00:28

Близько 60 ударів ножем: на Дніпропетровщині 17-річна дівчина вбила власного дідуся

04 лютого 2025, 00:28
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фото: поліція
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Жахливий злочин стався зранку 2 лютого в одному з приватних будинків у Довгинцівському районі Кривого Рогу

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Між 17-річною дівчиною та її 75-річним дідусем виникла суперечка. Під час конфлікту онука нанесла літньому чоловіку близько 60 ударів ножем. Від отриманих травм він помер.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – два кухонних ножі.

Дівчину затримали. Їй оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем.

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