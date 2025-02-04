Близько 60 ударів ножем: на Дніпропетровщині 17-річна дівчина вбила власного дідуся
Жахливий злочин стався зранку 2 лютого в одному з приватних будинків у Довгинцівському районі Кривого Рогу
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Між 17-річною дівчиною та її 75-річним дідусем виникла суперечка. Під час конфлікту онука нанесла літньому чоловіку близько 60 ударів ножем. Від отриманих травм він помер.
Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – два кухонних ножі.
Дівчину затримали. Їй оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем.
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