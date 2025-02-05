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05 февраля 2025, 03:00

Житель Сумщины избил, затащил на кладбище и изнасиловал 14-летнюю девочку

05 февраля 2025, 03:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Суд признал 36-летнего жителя Конотопа виновным в изнасиловании 14-летней девочки, разбойном нападении и грабеже. Фигуранту назначили максимальное наказание – 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Как установило следствие, в ночь на 6 ноября 2020 злоумышленник заметил на улице 14-летнюю девушку, которая шла сама. Он догнал ее, силой затащил на территорию кладбища, избил и изнасиловал. После нападения он украл телефон жертвы и скрылся.

Также правоохранители доказали, что до этого мужчина дважды нападал на прохожих и отнимал у них мобильные телефоны. По материалам дела, к совершению новых преступлений он прибег всего через несколько дней после освобождения из тюрьмы, где провел 13 лет за убийство молодой девушки.

Приговора суда насильник ожидал за решеткой. Теперь он проведет в тюрьме еще 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери.

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