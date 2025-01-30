Удар по багатоповерхівці в Сумах: серед поранених 8-річна дівчинка, з-під завалів дістали тіло її матері
У Сумах збільшується кількість постраждалих від ворожого обстрілу
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок атаки ворога збільшилась до 8. 12 людей дістали поранення. Серед постраждалих - 8-річна дівчинка.
З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки - мами пораненої дитини.
Нагадаємо, що в ніч на 30 січня російські окупанти дроном атакували багатоповерховий житловий будинок у Сумах. 9 квартир і 12 балконів було зруйновано, а крім того - багато людей постраждали.
Рятувальники продовжують роботу на місці ворожої атаки. Служби дістають людей з-під завалів.
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