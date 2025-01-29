Росіяни обстріляли селище під Херсоном: загинув 23-річний хлопець

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У середу, 29 січня, російські окупанти вдарили по селищу Благовіщенське Херсонського району. Внаслідок атаки загинув цивільний

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, російські терористи вбили мирного жителя у власному будинку.

"Близько 10:00 росіяни атакували житловий будинок, через що смертельні поранення дістав 23-річний місцевий житель. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 29 січня, окупанти знову атакували Херсонщину. В Антонівці загарбники вбили 52-річного чоловіка, а в Херсоні поранення дістав 47-річний мирний мешканець.