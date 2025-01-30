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30 января 2025, 18:42

Удар по многоэтажке в Сумах: среди раненых 8-летняя девочка из-под завалов получили тело ее матери

30 января 2025, 18:42
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В Сумах увеличивается количество пострадавших от вражеских обстрелов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По обновленной информации, количество погибших в результате атаки врага увеличилось до 8. 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – 8-летняя девочка.

Из-под завалов извлекли тела 74-летнего мужчины и 37-летней женщины - мамы раненого ребенка.

Напомним, что в ночь на 30 января российские кафиры дроном атаковали многоэтажный жилой дом в Сумах . 9 квартир и 12 балконов были разрушены, а кроме того – многие пострадали.

Спасатели продолжают работу на месте вражеской атаки . Службы извлекают людей из-под завалов.

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