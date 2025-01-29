фото: ДПСУ

Прикордонники викрили схему незаконного перетину кордону на Буковині та затримали п'ятьох осіб

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Місцевий житель на власній автівці доставляв до кордону чотирьох чоловіків. Потім він мав вказати їм напрямок руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. Під час руху до кордону прикордонники зупинили автомобіль, водія та пасажирів затримали.

Прикордонники зʼясували дізналися, що четверо чоловіків за незаконну подорож до Румунії заплатили організатору схеми по 6500 євро.

Пізніше прикордонники встановили ще кількох осіб, причетних до схеми.

Стосовно нелегальних "туристів" склали адмінпротоколи. Стосовно водія направили повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили залізничників, які перевозили чоловіків у локомотивах до Польщі.