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18 січня 2025, 09:24

На Сумщині знешкодили бойову частину авіаційної ракети Х-101

18 січня 2025, 09:24
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фото: поліція
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Збиту силами оборони України ворожа ракета знайшли днями неподалік одного з сіл у Сумській області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час падіння російська крилата ракета Х-101 не вибухнула. Ця ракета класу "повітря – земля" важить 2200 кілограм та має потужну бойову частину вагою 400 кілограм.

Вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети та вивезли її подалі від будинків для знищення.

Нагадаємо, 13 січня на Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину "шахеда" та вилучили залишки авіаракети.

війна обстріли Сумська область ракета вибухотехніки
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