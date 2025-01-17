На Сумщині прикордонники знищили рідкісний російський шляхопрокладач БАТ-2

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що БАТ-2 застосовується для прокладання шляхів через завали, облаштування інженерних споруд, а також для буксирування важкої техніки.

"Розрахунок БпЛА виявив російський БАТ-2 і, не гаючи часу, знищив його за допомогою FPV-дрона. Ця рідкісна машина, виготовлена у малій серії, є важливою для окупантів, тож її втрата стане для них серйозною проблемою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на одній із ділянок ведення активних бойових дій Сили оборони розбили колону ворожої техніки, яка рухалася в напрямку України.