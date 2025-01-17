На Сумщині прикордонники знищили рідкісний російський шляхопрокладач БАТ-2
На Сумському напрямку бійці бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" вполювали російський шляхопрокладач, бульдозер на артилерійському тягачі – БАТ-2
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що БАТ-2 застосовується для прокладання шляхів через завали, облаштування інженерних споруд, а також для буксирування важкої техніки.
"Розрахунок БпЛА виявив російський БАТ-2 і, не гаючи часу, знищив його за допомогою FPV-дрона. Ця рідкісна машина, виготовлена у малій серії, є важливою для окупантів, тож її втрата стане для них серйозною проблемою", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на одній із ділянок ведення активних бойових дій Сили оборони розбили колону ворожої техніки, яка рухалася в напрямку України.
Захисники Півночі збили російські "шахеди" і "герберу"Всі новини »
17 січня 2025, 15:39Сили ППО збили 33 російські дрони, які атакували Україну
17 січня 2025, 09:34ЗСУ ліквідували за добу 1670 окупантів та десятки одиниць техніки
17 січня 2025, 08:42
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Чернігівські рятувальники продовжують пошуки хлопчика, який провалився під лід із дідусем
17 січня 2025, 20:40Чоловік поховав першу дружину в Херсоні, а в Кривому Розі його другу жінку вбило уламками
17 січня 2025, 20:10На кордоні зі Словаччиною зупинили 5 заробітчан-ухилянтів
17 січня 2025, 19:50Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали вже 14 людей, з них — 4 дитини
17 січня 2025, 19:32На Закарпатті викрили махінації з програмою "Доступні ліки"
17 січня 2025, 19:12На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
17 січня 2025, 18:46Змінилися правила в’їзду до Молдови: що потрібно знати
17 січня 2025, 18:00За тиждень у Харкові народилося 79 малюків
17 січня 2025, 17:45У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару
17 січня 2025, 17:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »