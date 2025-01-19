На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив колону російської техніки
На Сумському напрямку бійці бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" виявили рух колони ворожої техніки. Загарбники під покровом ночі пересувався польовою дорогою. Колону спалили
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Кілька влучних пострілів з РСЗВ RAK перетворили плани загарбників на уламки. В результаті – вщент знищено ворожу БМП і квадроцикл. Попередньо, 4 окупанти – ліквідовано. Втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Сумському напрямку бійці бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" знищили рідкісний російський шляхопрокладач, бульдозер на артилерійському тягачі – БАТ-2.
На Сумщині знешкодили бойову частину авіаційної ракети Х-101Всі новини »
18 січня 2025, 09:24На Сумщині прикордонники знищили рідкісний російський шляхопрокладач БАТ-2
17 січня 2025, 20:56Сили оборони розбили колону російської техніки, яка прямувала до кордону України
17 січня 2025, 15:00
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
РФ вдарила "Іскандером" по громаді на Харківщині: є руйнування, постраждала жінка
19 січня 2025, 04:20Ракетна атака на Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло людини, кількість постраждалих зросла до 12
19 січня 2025, 01:40Житель Харківщини багато років ґвалтував свою неповнолітню доньку: йому загрожує довічне
19 січня 2025, 00:05У Києві посадовиця лікарні вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження інвалідності
18 січня 2025, 19:10Сина нардепа викрили на розкраданні грошей на Львівщині: що відомо
18 січня 2025, 18:31На Одещині затримали трьох "військових" з Києва, які планували втекти за кордон
18 січня 2025, 17:52Водійські права за 750 доларів: в Одесі затримали посередницю
18 січня 2025, 17:19Організував виїзд 23 знайомим за кордон: нардепу Бондарєву оголосили підозру
18 січня 2025, 16:43Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого: деталі
18 січня 2025, 16:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »