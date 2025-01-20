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20 января 2025, 14:10

Военные показали, как ночной бомбер "Вампир" охотится на россиян на Сумщине

20 января 2025, 14:10
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фото: ГПСУ
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Воины бригады "Стальная Граница" круглосуточно уничтожают российских захватчиков на Сумском направлении. Для поражения в темное время суток защитники используют тяжелые ночные бомберы "Вампир", которые оккупанты называют "Баба Яга"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что за сутки аэроразведчики ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов и поразили укрытие захватчиков.

"Беспилотник блестяще выполнил задание и вернулся невредимым, что еще раз подчеркивает мастерство наших защитников и техническое совершенство украинских дронов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Сумском направлении бойцы бригады Гвардии Наступления "Стальная Граница" уничтожили редкий российский путепрокладчик, бульдозер на артиллерийском тягаче - БАТ-2.

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