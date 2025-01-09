13:20  09 січня
На Чернігівщині тривають пошуки хлопчика, який провалився під лід разом з дідусем
18:05  09 січня
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою
12:10  09 січня
На Львівщині Mazda зіткнулася з вантажівкою: загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики
UA | RU
UA | RU
09 січня 2025, 18:46

Суд не став брати під варту підозрюваного в убивстві чоловіка в сумському ТЦК

09 січня 2025, 18:46
Читайте также на русском языке
Євгеній Криводуб
Читайте также
на русском языке

Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка у приміщенні Сумського ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

З таким клопотанням виступила Сумська обласна прокуратура. Ковпаківський районний суд виніс відповідну постанову 2 січня.

Як відомо, військовослужбовцю 1 січня повідомили про підозру у вбивстві з необережності.

Вбитий - мешканець Сум Євгеній Криводуб. Його доставили у ТЦК 29 грудня 2024 року. Наступного дня чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою. А 31 грудня родині зателефонували з лікарні та повідомили про смерть чоловіка.

У поліції заявляли, що між Євгенієм Криводубом та військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень.

У Сумському обласному ТЦК та СП заявляють, що підозрюваний не є представником ТЦК.

За версією Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, 29 грудня підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі Сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. У ході спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня.

Нагадаємо, раніше на одному з блокпостів у Київській області водій наїхав на працівника ТЦК після того, як відмовився надати документи на перевірку. Працівник ТЦК у відповідь на такі дії водія розбив кулаком лобове скло автівки.

Також раніше повідомлялося, що у Харкові виник конфлікт між місцевою юристкою та співробітником ТЦК. Жінку грубо виштовхав з приміщення чоловік у військовій формі, після чого вона звернулася до поліції.

убивство Суми ТЦК запобіжний захід
Харківська юристка заявила про напад на неї співробітника ТЦК: у поліції відреагували
09 січня 2025, 18:23
Теракт біля будівлі ТЦК: у Дніпрі затримали подружжя, яке виготовило вибуховий пристрій
09 січня 2025, 10:40
На Сумщині працівницю ТЦК затримали на хабарі в 3000 доларів
09 січня 2025, 07:09
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Депутатка зі "Слуги народу" Кормишкіна отримала нову підозру
09 січня 2025, 19:03
Харківська юристка заявила про напад на неї співробітника ТЦК: у поліції відреагували
09 січня 2025, 18:23
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою
09 січня 2025, 18:05
В Білгород-Дністровському біля держустанови стався вибух
09 січня 2025, 17:40
Нацбезпека США і Панама: чи повторить Трамп операції минулих років?
09 січня 2025, 17:18
Росіяни вдарили по Харкову дронами "Молнія"
09 січня 2025, 16:47
Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ
09 січня 2025, 16:42
На Київщині триває розшук батьків немовляти, якого залишили в сумці на вулиці
09 січня 2025, 16:20
На Буковині затримали російського провокатора, який 2,5 роки переховувався в монастирях УПЦ МП
09 січня 2025, 16:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »