Суд не став брати під варту підозрюваного в убивстві чоловіка в сумському ТЦК

Євгеній Криводуб

Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка у приміщенні Сумського ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

З таким клопотанням виступила Сумська обласна прокуратура. Ковпаківський районний суд виніс відповідну постанову 2 січня.

Як відомо, військовослужбовцю 1 січня повідомили про підозру у вбивстві з необережності.

Вбитий - мешканець Сум Євгеній Криводуб. Його доставили у ТЦК 29 грудня 2024 року. Наступного дня чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою. А 31 грудня родині зателефонували з лікарні та повідомили про смерть чоловіка.

У поліції заявляли, що між Євгенієм Криводубом та військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень.

У Сумському обласному ТЦК та СП заявляють, що підозрюваний не є представником ТЦК.

За версією Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, 29 грудня підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі Сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. У ході спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня.

Нагадаємо, раніше на одному з блокпостів у Київській області водій наїхав на працівника ТЦК після того, як відмовився надати документи на перевірку. Працівник ТЦК у відповідь на такі дії водія розбив кулаком лобове скло автівки.

Також раніше повідомлялося, що у Харкові виник конфлікт між місцевою юристкою та співробітником ТЦК. Жінку грубо виштовхав з приміщення чоловік у військовій формі, після чого вона звернулася до поліції.