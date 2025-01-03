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На території Сумського міського ТЦК та СП військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя. Від отриманих травм той помер у лікарні

Подію прокоментували у поліції Сумщини та Сумському обласному ТЦК, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 грудня. Військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя Євгена Криводуба. Чоловіка госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

У ТЦК заявляють, що обидва учасники конфлікту не належали до їхнього особового складу. У поліції повідомили, що конфлікт виник раптово, а військовослужбовець "не стримав гніву” і завдав Євгену тілесних ушкоджень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 119 КК ("вбивство через необережність”). Підозрюваний визнав свою провину і наразі перебуває під слідством.

За словами рідних загиблого, чоловік перед інцидентом повідомив цивільній дружині, що його затримали у ТЦК для мобілізації і вже провели медкомісію. Наступного дня рідним повідомили, що Євген начебто випив пів літра горілки, після чого йому стало зле і його доставили до лікарні. Згодом дружина знайшла Євгена в обласній лікарні з тяжкими травмами, де після операції він перебував у комі. Вранці 31 грудня чоловік помер.

Родичі Євгена висловлюють сумніви щодо офіційної версії подій, припускаючи, що до травм могли бути причетні інші особи.

Слідство триває, ТЦК надав правоохоронцям записи з камер спостереження.

Нагадаємо, раніше на одному з блокпостів у Київській області водій наїхав на працівника ТЦК після того, як відмовився надати документи на перевірку. Працівник ТЦК у відповідь на такі дії водія розбив кулаком лобове скло автівки.