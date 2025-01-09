16:45  08 січня
Зупинилося серце: на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик
18:47  08 січня
ЗСУ уразили командний пункт російської армії на Донеччині
16:10  08 січня
Трагедія на річці Снов: рятувальники виявили тіло пенсіонера, пошуки 7-річної дитини тривають
UA | RU
UA | RU
09 січня 2025, 10:40

Теракт біля будівлі ТЦК: у Дніпрі затримали подружжя, яке виготовило вибуховий пристрій

09 січня 2025, 10:40
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції України затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі 14 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Того дня завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Внаслідок вибуху одна людина загинула, є важкопоранені, серед яких – двоє поліцейських.

Невдовзі після інциденту правоохоронці затримали виконавця теракту — 37-річного жителя Дніпра, який співпрацював із російськими спецслужбами. Слідство встановило, що вибухівку для нього виготовило подружжя агентів РФ, яких також затримали.

Зловмисниками виявилися 33-річний дезертир, який залишив військову частину України, та його 25-річна дружина. У пошуках грошей через Телеграм-канали вони потрапили під вплив російських кураторів і погодилися виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП).

За інструкціями окупантів подружжя зібрало вибухівку, заховало її в тайнику і спостерігало за тим, як виконавець злочину забрав пристрій. Про кожен крок агенти звітували своїм кураторам.

Аби уникнути підозр, подружжя брало із собою на "операції" свою 3-річну дитину. Після вчинення теракту зловмисники переїхали до іншої квартири, намагаючись сховатися від правоохоронців.

Поліція затримала фігурантів за новою адресою. Під час обшуку в оселі вилучили телефони, докази причетності до злочину, а також інструкції для виготовлення вибухівки.

Подружжя підозрюють у скоєнні терористичного акту (чч. 2, 3 ст. 258 ККУ) та готуванні до злочину (ч. 1 ст. 14 ККУ). Виконавцю теракту раніше також оголошено підозру.

"Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня працівники СБУ та Національної поліції затримали Рубена Восканяна, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Попередньо, він здійснив теракт за вказівками російських спецслужб.

16 грудня підозрюваного взяли під варту.

СБУ теракт затримання Дніпро Нацполіція ТЦК вибухівка
На Хмельниччині двоє російських агентів влаштували диверсію на залізниці
08 січня 2025, 10:27
Напад з ножем на співробітника ТЦК у Дніпрі — у військкоматі відреагували
07 січня 2025, 18:09
Жителі Ужгорода напали на правоохоронців, побили їх та втекли
07 січня 2025, 04:25
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Зовнішня політика США: Трамп і повернення до імперіалістичних ідей
09 січня 2025, 11:21
На Рівненщині у ліцеї вибухнув котел, загинув кочегар
09 січня 2025, 11:08
За добу Росія втратила в Україні понад 1400 солдат
09 січня 2025, 11:05
У Дніпрі через яму на дорозі перекинувся автомобіль
09 січня 2025, 10:55
На Запоріжжі 9 січня оголосили Днем жалоби
09 січня 2025, 10:25
Солодощі за півмільйона гривень: київським наркодилерам загрожує до 10 років тюрми
09 січня 2025, 10:14
Посадовець КП "Київпастранс" розтратив понад 1,8 млн грн на ремонті гуртожитку
09 січня 2025, 09:55
Росіяни вбили 3 та поранили 10 мешканців Херсонщини
09 січня 2025, 09:32
Вночі українська ППО збила більше 40 російських "шахедів" та БпЛА інших типів
09 січня 2025, 09:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »