Теракт біля будівлі ТЦК: у Дніпрі затримали подружжя, яке виготовило вибуховий пристрій

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Співробітники Служби безпеки та Національної поліції України затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі 14 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Того дня завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Внаслідок вибуху одна людина загинула, є важкопоранені, серед яких – двоє поліцейських.

Невдовзі після інциденту правоохоронці затримали виконавця теракту — 37-річного жителя Дніпра, який співпрацював із російськими спецслужбами. Слідство встановило, що вибухівку для нього виготовило подружжя агентів РФ, яких також затримали.

Зловмисниками виявилися 33-річний дезертир, який залишив військову частину України, та його 25-річна дружина. У пошуках грошей через Телеграм-канали вони потрапили під вплив російських кураторів і погодилися виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП).

За інструкціями окупантів подружжя зібрало вибухівку, заховало її в тайнику і спостерігало за тим, як виконавець злочину забрав пристрій. Про кожен крок агенти звітували своїм кураторам.

Аби уникнути підозр, подружжя брало із собою на "операції" свою 3-річну дитину. Після вчинення теракту зловмисники переїхали до іншої квартири, намагаючись сховатися від правоохоронців.

Поліція затримала фігурантів за новою адресою. Під час обшуку в оселі вилучили телефони, докази причетності до злочину, а також інструкції для виготовлення вибухівки.

Подружжя підозрюють у скоєнні терористичного акту (чч. 2, 3 ст. 258 ККУ) та готуванні до злочину (ч. 1 ст. 14 ККУ). Виконавцю теракту раніше також оголошено підозру.

"Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня працівники СБУ та Національної поліції затримали Рубена Восканяна, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. Попередньо, він здійснив теракт за вказівками російських спецслужб.

16 грудня підозрюваного взяли під варту.