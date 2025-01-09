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09 января 2025, 18:46

Суд не стал брать под стражу подозреваемого в убийстве мужчины в сумском ТЦК

09 января 2025, 18:46
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Евгений Криводуб
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Военнослужащий, подозреваемый в убийстве мужчины в помещении Сумского ТЦК и СП, был отпущен под личные обязательства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

С таким ходатайством выступила Сумская областная прокуратура. Ковпаковский районный суд вынес соответствующее постановление 2 января.

Как известно, военнослужащему 1 января сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности.

Убитый - житель Сум Евгений Криводуб. Он был доставлен в ТЦК 29 декабря 2024 года. На следующий день мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. А 31 декабря семье позвонили из больницы и сообщили о смерти мужчины.

В полиции заявляли, что между Евгением Криводубом и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения.

В Сумском областном ТЦК и СП заявляют, что подозреваемый не является представителем ТЦК.

По версии Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, 29 декабря подозреваемый военнослужащий находился во дворе Сумского городского ТЦК и СП, где увидел на лестнице Евгения Криводуба. В ходе общения между мужчинами возник спор, после которого военнослужащий ударил Криводуба рукой в ​​подбородок. Последний не удержал равновесие и упал головой на бетонную поверхность лестницы. От полученных травм мужчина скончался в больнице 31 декабря.

Напомним, ранее на одном из блокпостов в Киевской области водитель наехал на работника ТЦК после того, как отказался предоставить документы на проверку. Сотрудник ТЦК в ответ на такие действия водителя разбил кулаком лобовое стекло автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Харькове возник конфликт между местной юристкой и сотрудником ТЦК. Женщину грубо вытолкал из помещения мужчина в военной форме, после чего она обратилась в полицию.

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