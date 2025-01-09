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09 січня 2025, 18:23

Харківська юристка заявила про напад на неї співробітника ТЦК: у поліції відреагували

09 січня 2025, 18:23
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скріншот із відео
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У Шевченківському районі Харкова відбувся інцидент за участю юристки, яка приїхала до свого клієнта, та працівника ТЦК. Жінку грубо виштовхали з приміщення, вона звернулася до правоохоронців

Відео конфлікту у ТЦК в Харкові оприлюднили у одному з Telegram-каналів, передає RegioNews.

Юристка планувала зустрітись зі своїм клієнтом, якого напередодні доставили у ТЦК для проходження медогляду. Однак їй повідомили, що чоловіка уже відвезли.

Після цього юристка вирішила викликати поліцію, аби зафіксувати порушення процедури медичного огляду. Жінку почали силою виштовхувати з приміщення.

На інцидент відреагували у поліції Харківської області. У оприлюдненому повідомленні зазначається, що правоохоронці встановлюють обставини конфлікту. Вони отримали повідомлення від адвокатки про конфлікт зі співробітниками ТЦК.

"28-річна жінка пояснила, що коли прибула на зустріч з клієнтом, який нібито проходить медичний огляд, в неї виникла конфліктна ситуація з представником ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту.

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