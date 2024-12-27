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Минулої доби, 26 грудня, російські військові вбили трьох жителів Донецької області, ще дві людини отримали поранення

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"За 26 грудня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Новоекономічному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Філашкін підкреслив, що загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині (2912 загиблих і 6536 постраждалих) подана без урахування Маріуполя і Волновахи.

Нагадаємо, впродовж 26 грудня під російськими обстрілами опинилися 30 населених пунктів Херсонської області. Отримали поранення шестеро людей.