Россияне убили мужчину в Сумской области, его тело достали из-под завалов дома
Российские войска нанесли очередной удар по Сумщине, в результате чего погиб гражданский мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего из-за вражеского удара.
Его нашли специалисты ГСЧС под завалами разрушенного дома в одном из приграничных населенных пунктов Сумского района.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли рынок в Покровске.
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