Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та вдарили дроном
З вечора російські військові продовжували обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії. Застосовували і дрон-камікадзе
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під російські удари потрапили райцентр і Покровська громада. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.
Також Лисак зазначив, що підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю ворожий БпЛА.
Нагадаємо, у Кривому Розі у пʼятницю, 27 грудня, день жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку.
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