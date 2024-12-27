Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та вдарили дроном

фото: dnipro.tv

З вечора російські військові продовжували обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії. Застосовували і дрон-камікадзе

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під російські удари потрапили райцентр і Покровська громада. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Також Лисак зазначив, що підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю ворожий БпЛА.

Нагадаємо, у Кривому Розі у пʼятницю, 27 грудня, день жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку.