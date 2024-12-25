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25 грудня 2024, 13:21

Житель Сумщини пограбував вчительку у пункті незламності

25 грудня 2024, 13:21
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фото: uman-rda.gov.ua
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В Охтирці на Сумщині чоловік у пункті незламності пограбував вчительку. Суд обрав йому запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Суд обрав підозрюваному в грабежі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 91 тис. грн застави.

Інцидент трапився 2 грудня у місті Охтирка. Місцева вчителька прийшла в один із пунктів незламності, щоб зарядити свої гаджети, необхідні їй для проведення уроків.

"Жінка залишила рюкзак із принесеними речами на декілька хвилин без нагляду, а коли повернулась, то побачила, як невідомий чоловік виходить із приміщення з її рюкзаком. Вона почала кричати та намагалася його наздогнати. Однак грабіжник втік", - розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці затримали грабіжника. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Києва отримав тюремний термін за крадіжку трьох банок ікри з магазину.

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