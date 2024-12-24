Вбивство тренера на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного

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За підозрою у вбивстві тренера затримали 30-річного жителя Христинівки на Черкащині. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкащини.

Вбивство сталося 13 грудня - того вечора у провулку виявили сильно побитого 54-річного спортивного тренера. Він також займався операціями з обміну валют. Потерпілий не встиг розповісти, що з ним трапилося. Він помер у реанімації.

В рамках розслідування правоохоронці опитали понад 1000 осіб, покроково опрацювали кожен двір, будинок, вулицю та провулок. Детально аналізували відео з приватних камер спостереження.

За результатами цих слідчих дій поліцейські затримали 30-річного місцевого жителя. Під час обшуку у його квартирі знайшли та вилучили частину грошових коштів, які він, імовірно, вкрав у жертви та ще не встиг витратити.

"Під час допиту чоловік зізнався, що до вбивства готувався. Підібрав знаряддя злочину — дерев’яну биту та вирахував час, коли жертва з грошима поверталася додому малолюдним місцем. Заволодівши сумкою потерпілого, у якій знаходилися близько 100 тисяч гривень та 300 $, з місця вчинення злочину — втік", - розповіли у поліції.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Його оголосили про підозру. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Запоріжжі місцеву жительку, яка з метою заволодіння заощадженнями ексчоловіка замовила його вбивство та двох його родичів.