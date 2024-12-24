07:10  24 грудня
В Україну намагались ввезти вироблену в РФ Казанську ікону Божої Матері
03:15  24 грудня
Молодик із Харкова, який убив свою 10-річну сестру, матір і дідуся, отримав довічне
07:40  24 грудня
На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2024, 17:03

Вбивство тренера на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного

24 грудня 2024, 17:03
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

За підозрою у вбивстві тренера затримали 30-річного жителя Христинівки на Черкащині. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкащини.

Вбивство сталося 13 грудня - того вечора у провулку виявили сильно побитого 54-річного спортивного тренера. Він також займався операціями з обміну валют. Потерпілий не встиг розповісти, що з ним трапилося. Він помер у реанімації.

В рамках розслідування правоохоронці опитали понад 1000 осіб, покроково опрацювали кожен двір, будинок, вулицю та провулок. Детально аналізували відео з приватних камер спостереження.

За результатами цих слідчих дій поліцейські затримали 30-річного місцевого жителя. Під час обшуку у його квартирі знайшли та вилучили частину грошових коштів, які він, імовірно, вкрав у жертви та ще не встиг витратити.

"Під час допиту чоловік зізнався, що до вбивства готувався. Підібрав знаряддя злочину — дерев’яну биту та вирахував час, коли жертва з грошима поверталася додому малолюдним місцем. Заволодівши сумкою потерпілого, у якій знаходилися близько 100 тисяч гривень та 300 $, з місця вчинення злочину — втік", - розповіли у поліції.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Його оголосили про підозру. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Запоріжжі місцеву жительку, яка з метою заволодіння заощадженнями ексчоловіка замовила його вбивство та двох його родичів.

кримінал убивство Черкаська область
На Львівщині чоловік до смерті забив рідну матір
24 грудня 2024, 15:30
У Запоріжжі жінка замовила вбивство ексчоловіка-військового та його рідних
24 грудня 2024, 15:12
У Херсоні чоловік задушив свою рідну матір
24 грудня 2024, 08:10
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо про загиблого, кількість постраждалих зросла
24 грудня 2024, 18:09
Путівка за кордон за $18 тисяч: на Вінниччині затримали перевізника ухилянтів
24 грудня 2024, 17:57
Фіктивні довідки за 10 тисяч доларів: у Запоріжжі викрили схему виїзду за кордон
24 грудня 2024, 17:22
Шахрайський call-центр "обчистив" жителів окупованої Донеччини на 3 млн грн
24 грудня 2024, 17:20
Ракетний удар по Кривому Рогу: зруйновано 4-поверховий будинок
24 грудня 2024, 16:43
На Закарпатті чоловік погрожував вбити усю сім'ю поліцейського
24 грудня 2024, 16:20
Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено будинок, є поранені
24 грудня 2024, 16:20
На Харківщині чоловік облив жінку бензином та підпалив
24 грудня 2024, 16:17
У Кривому Розі пролунав вибух: над містом здіймається дим
24 грудня 2024, 15:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »