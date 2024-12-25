11:15  25 декабря
Директора закрытых и уничтоженных украинских аэропортов получают миллионные зарплаты, — СМИ
12:13  25 декабря
Появилось видео момента ракетного удара по Кривому Рогу
17:03  24 декабря
Убийство тренера в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2024, 13:21

Житель Сумщины ограбил учительницу в пункте несокрушимости

25 декабря 2024, 13:21
Читайте також українською мовою
фото: uman-rda.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Ахтырке на Сумщине мужчина в пункте несокрушимости ограбил учительницу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Суд избрал подозреваемому в грабеже меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под почти 91 тыс. грн залога.

Инцидент произошел 2 декабря в городе Ахтырка. Местная учительница пришла в один из пунктов несокрушимости, чтобы зарядить свои гаджеты, необходимые ей для проведения уроков.

"Женщина оставила рюкзак с принесенными вещами на несколько минут без присмотра, а когда вернулась, то увидела, как неизвестный мужчина выходит из помещения с ее рюкзаком. Она начала кричать и пыталась его догнать. Однако грабитель скрылся", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали грабителя. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина.

криминал кража Сумская область грабеж
Убийство тренера в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого
24 декабря 2024, 17:03
Россияне ударили по ферме на Сумщине: животные погибли, спасатели попали под повторную атаку
24 декабря 2024, 14:51
Россияне ударили "шахедами" по ферме в Сумской области: пострадали животные
24 декабря 2024, 09:28
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
Спасатели показали, как ликвидировали последствия ракетной атаки на Франковщине
25 декабря 2024, 14:15
Силы ПВО уничтожили более 100 ракет и "шахедов", которыми РФ атаковала Украину на Рождество
25 декабря 2024, 13:30
Требовал $1 млн за аренду земли в парке "Наталка": в Киеве СБУ задержала руководителя партии "Удар"
25 декабря 2024, 13:00
В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека
25 декабря 2024, 12:43
Оккупанты атаковали Харьков 12 ракетами: били по котельным, ТЭЦ и энергообъектам
25 декабря 2024, 12:30
Появилось видео момента ракетного удара по Кривому Рогу
25 декабря 2024, 12:13
Атака на Днепр: повреждены админздания и жилые дома
25 декабря 2024, 12:05
Пожар в Киевской области: в Буче горели пять автомобилей
25 декабря 2024, 12:01
На границе задержали колумбийца, пытавшегося незаконно попасть в Украину
25 декабря 2024, 11:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »