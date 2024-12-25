Житель Сумщины ограбил учительницу в пункте несокрушимости

фото: uman-rda.gov.ua

В Ахтырке на Сумщине мужчина в пункте несокрушимости ограбил учительницу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Суд избрал подозреваемому в грабеже меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под почти 91 тыс. грн залога.

Инцидент произошел 2 декабря в городе Ахтырка. Местная учительница пришла в один из пунктов несокрушимости, чтобы зарядить свои гаджеты, необходимые ей для проведения уроков.

"Женщина оставила рюкзак с принесенными вещами на несколько минут без присмотра, а когда вернулась, то увидела, как неизвестный мужчина выходит из помещения с ее рюкзаком. Она начала кричать и пыталась его догнать. Однако грабитель скрылся", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали грабителя. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина.