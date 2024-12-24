Росіяни вдарили по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники потрапили під повторну атаку
Вранці 24 грудня внаслідок атаки БпЛА типу "Шахед" на Конотопський район була пошкоджена ферма. Виникла пожежа
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники локалізували загорання та запобігли його поширенню. Під час роботи вони почули звуки ворожого безпілотника й встигли відступити на безпечну відстань. "Шахед" влучив поблизу місця попереднього удару.
Пожежу вдалось ліквідувати.
Попередньо, із людей ніхто не постраждав. Були травмовані корови, які згодом померли.
Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 36 ворожих дронів, ще 23 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.
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