Росіяни вдарили ракетами по Києву: зафіксовані падіння уламків

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Вранці 28 листопада російська армія атакувала столицю ракетами. Працює ППО, зафіксовані падіння уламків в одному з районів столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило", – йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, зранку 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.