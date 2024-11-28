На Волині є влучання, запроваджено відключення світла

фото ілюстраційне: ДСНС

Під час масованої ракетної атаки, здійсненої російськими військами вранці, 28 листопада, було зафіксовано влучання на території Волинської області

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький, передає RegioNews.

"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти", - написав він.

Також голова ОВА повідомив, що у регіоні запроваджені екстрені відключення світла.

Посадовець закликав жителів області до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні, у низці областей прогриміли вибухи. Ворог застосовує ракети різних типів.

Під час ракетної атаки у низці областей було запроваджено екстрені відключення електроенергії.