Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины, — ОВА

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Сегодня утром, 28 ноября, во время массированной атаки войска РФ нанесли удары ракетами по инфраструктуре Шосткинской общины в Сумской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.

Также сообщалось, что утром 28 ноября российская армия атаковала столицу ракетами. Работает ПВО, зафиксированы падения обломков в одном из районов столицы.