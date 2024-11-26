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Про це повідомили у НАЕК "Енергоатом", інформує RegioNews.

Таким чином росіяни відреагували на слова глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Він заявив, що представники Агенства перебуватимуть на станції до "заморожування збройного протистояння".

У "Енергоатомі" зазначають, що Росію не влаштовує, що представники міжнародної організації мають доступ, хоч і обмежений, на ЗАЕС. Адже представники МАГАТЕ фіксують як росіяни перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, а також розкрадають її, перетворюючи найпотужнішу АЕС у Європі у найбільш небезпечний ядерний об'єкт у світі.

Нагадаємо, 21 листопада на Запорізькій АЕС через російський обстріл була знеструмлена одна із двох ліній живлення. АЕС вдруге за тиждень перебувала на межі блекауту.

Згодом енергетики відновили роботу пошкодженої внаслідок обстрілів високовольтної повітряної лінії, що з'єднує ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.