Россияне нанесли удар по Сумам: обнародованы фото и видео разрушений

фото: Кордон медиа

Российские войска днем, 26 ноября, нанесли удар по городу Сумы. Зафиксировано попадание по автостоянке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне" и "Кордон медиа ".

И.о городского головы Артем Кобзарь рассказал, что в результате российского удара помещение СТО разрушено, очень много поврежденных транспортных средств.

По его словам, информация о погибших и раненых жителях уточняется.

Также были опубликованы фото и видео с места обстрела.

Отметим, что взрывы в Сумах прогремели около 12.30. В Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиабомб.

Напомним, ночью 26 ноября российские войска нанесли удар значительным количеством БПЛА по инфраструктурным объектам Шостки Сумской области.