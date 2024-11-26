Россияне нанесли удар по Сумам: обнародованы фото и видео разрушений
Российские войска днем, 26 ноября, нанесли удар по городу Сумы. Зафиксировано попадание по автостоянке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне" и "Кордон медиа ".
И.о городского головы Артем Кобзарь рассказал, что в результате российского удара помещение СТО разрушено, очень много поврежденных транспортных средств.
По его словам, информация о погибших и раненых жителях уточняется.
Также были опубликованы фото и видео с места обстрела.
Отметим, что взрывы в Сумах прогремели около 12.30. В Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиабомб.
Напомним, ночью 26 ноября российские войска нанесли удар значительным количеством БПЛА по инфраструктурным объектам Шостки Сумской области.
Российские дроны атаковали энергетиков на ДнепропетровщинеВсе новости »
26 ноября 2024, 13:17Удар российского БПЛА во время выдачи гумпомощи на Николаевщине: в больнице скончался мужчина
26 ноября 2024, 13:05Россияне угрожают выгнать представителей МАГАТЭ, работающих на оккупированной Запорожской АЭС – Энергоатом
26 ноября 2024, 12:36
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Россияне ударили FPV-дроном по гражданскому авто на Запорожье
26 ноября 2024, 14:37В Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного
26 ноября 2024, 14:07В ДТЭК обновили графики отключений света на 26 ноября
26 ноября 2024, 13:24Российские дроны атаковали энергетиков на Днепропетровщине
26 ноября 2024, 13:17Удар российского БПЛА во время выдачи гумпомощи на Николаевщине: в больнице скончался мужчина
26 ноября 2024, 13:05Оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ в Донецкой области
26 ноября 2024, 12:58Теракт в центре Киева: российский агент пытался взорвать полицейских
26 ноября 2024, 12:40Россияне угрожают выгнать представителей МАГАТЭ, работающих на оккупированной Запорожской АЭС – Энергоатом
26 ноября 2024, 12:36На Полтавщине столкнулись фура и трактор: есть погибший
26 ноября 2024, 12:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »