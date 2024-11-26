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26 листопада 2024, 13:05

Удар російського БпЛА під час видачі гумдопомоги на Миколаївщині: у лікарні помер чоловік

26 листопада 2024, 13:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 26 листопада, у лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок вчорашньої атаки російського дрона на село Солончаки Миколаївського району

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За уточненими даними, у Солончаках під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шестеро людей – двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів.

"На жаль, на ранок стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік. Інші поранені знаходяться у важкому стані, стабільні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, росіяни атакували FPV-дроном село Солончаки Миколаївського району. Внаслідок атаки поранення отримали цивільні.

Також повідомлялося, що сьогодні вночі, 26 листопада, ППО приземлила у Миколаївській області чотири ударні безпілотники росіян типу "Shahed 131/136".

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