Вижив тільки батько: у Глухові внаслідок удару по гуртожитку загинула жінка з двома синами

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Серед загиблих внаслідок удару по гуртожитку у Глухові є майже ціла родина - жінка та двоє її синів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як зазначається у повідомленні, станом на цю хвилину пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару у Глухові завершені.

"Загинули 12 людей, серед них 7-річний хлопчик, його мати та 20-річний брат", - зазначили у відомстві.

Голова Глухівської громади Надія Вайло розповіла, що загинула 43-річна жінка та двоє її синів: 7-річний Нікіта та 20-річний Василь. Їхній батько вижив.

Зазначається, що родина евакуювалася до Глухова близько шести місяців тому з прикордонної Есманьської громади. У гуртожитку жили й інші евакуйовані родини.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Раніше повідомлялося про 12 загиблих, серед них одна дитина.

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