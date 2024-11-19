Выжил только отец: в Глухове в результате удара по общежитию погибла женщина с двумя сыновьями

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Среди погибших в результате удара по общежитию в Глухове почти целая семья - женщина и двое ее сыновей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается в сообщении, на данный момент поисково-спасательные работы на месте вражеского удара в Глухове завершены.

"Погибли 12 человек, в том числе 7-летний мальчик, его мать и 20-летний брат", - отметили в ведомстве.

Глава Глуховской общины Надежда Вайло рассказала, что погибла 43-летняя женщина и двое ее сыновей: 7-летний Никита и 20-летний Василий. Их отец выжил.

Отмечается, что семья эвакуировалась в Глухов около шести месяцев назад из приграничной Эсманьской общины. В общежитии жили и другие эвакуированные семьи.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Ранее сообщалось о 12 погибших, среди них один ребенок.

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