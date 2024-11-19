Удар по гуртожитку у Глухові: кількість жертв зросла до 12

фото: ДСНС

Внаслідок удару росіян по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 12 людей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

"12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина", – йдеться у повідомленні.

Поранення отримали 11 людей, серед яких дві дитини.

Рятувальники продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Раніше повідомлялося про 11 загиблих, серед них – 8-річний хлопчик.