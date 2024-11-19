Очевидці про удар по Глухову: тієї ночі над містом пролетіло щонайменше 15 "шахедів"

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Російські війська у ніч проти 19 листопада здійснили дронову атаку по Глухову на Сумщині. Очевидці тих подій розповідають, що поки тривав розбір завалів зруйнованого будинку, над містом пролітали все нові і нові дрони ворога

Про це розповів місцевий журналіст Олександр Соломком, передає RegioNews.

За словами журналіста, незадовго після початку комендантської години жителі Глухова почули гул "Шахеда" і перший вибух. Згодом був повторний вибух, але набагато гучніший. Стало зрозуміло, що це "приліт", а не робота ППО.

Олександр Головко зазначив, що дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок неподалік від його домівки.

"Біжу туди, а там щось страшне: середньої частини будинку просто немає, купа будівельного сміття і люди, яким вдалось вижити. Хаос і паніка, крики, хтось кричить: всі сюди, на допомогу, хтось: не підходьте, зараз все завалиться. Люди намагаються рятувати інших своїми силами, під’їжджають машини з рідними людей, що живуть у цьому домі, починають працювати рятувальники", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як розповідає журналіст, у небі знову було чутно гул "Шахеда". Однак попри небезпеку, люди продовжували розбирати завали. Також багато людей пішли в укриття в лікарні неподалік від місця удару.

"Пацієнти і медперсонал, частина людей прибігли туди босоніж по склу, комусь погано з серцем, хтось боїться вийти", - розповів він.

На місце влучання прийшла велика кількість людей, щоб допомогти з розбором завалів. Олександр Головко також описав атмосферу на місці влучання російського дрона - гул техніки, крики людей, чиї рідні опинилися під завалами.

"А росіяни в цей час продовжують пускати "Шахеди", в ту ніч їх над містом пролетіло не менше 15, окремі довго кружляли над головами людей. До того ще й шум артобстрілу десь недалеко, але і не по місту", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Раніше повідомлялося про 12 загиблих, серед них – 8-річний хлопчик.