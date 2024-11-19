Удар по общежитию в Глухове: количество жертв возросло до 12

фото: ГСЧС

В результате удара россиян по общежитию в Глухове Сумской области погибли 12 человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"12 человек погибли под завалами частично разрушенного общежития в Глухове, среди них 1 ребенок", – говорится в сообщении.

Ранения получили 11 человек, среди которых два ребенка.

Спасатели продолжают работать на месте.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Ранее сообщалось об 11 погибших, среди них – 8-летний мальчик.