Ракетний удар по багатоповерхівці в Сумах: поранені понад 50 людей, 10 загиблих, серед них — діти

фото: ДСНС України у Сумській області

Внаслідок ракетного удару по місту Суми, який росіяни здійснили у ніч проти 18 листопада, постраждали понад півсотні мешканців багатоповерхівок. 10 цивільних загинули, серед них — двоє дітей

Про це повідомив прессцентр ДСНС України, передає RegioNews.

"На жаль, внаслідок атаки загинуло 10 осіб, серед них двоє дітей. Постраждала 51 людина, включаючи п’ятеро дітей", — йдеться в повідомленні.

В Сумській ОВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки серед загиблих — 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців постраждалих будинків евакуювали з пошкоджених будівель.

Неподалік розгорнули пункт незламності ДСНС. Психологи надають допомогу постраждалим.

Крім того, пошкоджено скління вікон шести 10-поверхових будинків, знищено чотири автомобілі. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, російські війська ввечері 17 листопада завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Суми.

В перші хвилини після атаки повідомлялося про загиблих і багатьох поранених.