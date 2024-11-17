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17 листопада 2024, 18:36

Росіяни вбили на Сумщині пенсіонера, який рибалив на озері

17 листопада 2024, 18:36
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фото: прокуратура
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Російські війська продовжують тероризувати обстрілами прикордоння Сумської області. Внаслідок чергового артилерійського обстрілу загинув 73-річний рибалка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Як зазначається у повідомленні, обстріл стався 17 листопада близько 13 години. Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.

У момент обстрілу чоловік рибалив на озері.

Також відомо, що внаслідок атаки ворога пошкоджено медичний заклад та сім приватних будинків.

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.

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