Росіяни вбили на Сумщині пенсіонера, який рибалив на озері

фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Як зазначається у повідомленні, обстріл стався 17 листопада близько 13 години. Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.

У момент обстрілу чоловік рибалив на озері.

Також відомо, що внаслідок атаки ворога пошкоджено медичний заклад та сім приватних будинків.

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.