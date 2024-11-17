Окупанти вдарили балістикою по багатоповерхівці в Сумах

скріншот із відео

Російські війська ввечері, 17 листопада, завдали ракетного удару по житловому будинку у місті Суми

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

Він зазначив, що для цієї атаки росіяни використали балістичну ракету.

Також у мережі поширюють відео з місця влучання. На цих кадрах видно, що у пошкодженому будинку виникла пожежа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок чергового артилерійського обстрілу прикордоння Сумщини загинув 73-річний рибалка.