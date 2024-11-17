Внаслідок удару по багатоповерхівці у Сумах є загиблі, багато поранених

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За попередніми даними, у Сумах внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці є загиблі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

За даними кореспондентки телеканалу "Ми-Україна", загиблих щонайменше шестеро.

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, ракета прилетіла у двір будинку. Багатоповерхівка зазнала серйозних руйнувань, у будинках поблизу від місця прильоту ракети вибиті вікна.

Артем Кобзар зазначив, що на місці події працюють рятувальні служби. Внаслідок атаки є багато поранених. Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Нагадаємо, російські війська ввечері, 17 листопада, завдали ракетного удару по житловому будинку у місті Суми.