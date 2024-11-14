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Служба безопасности Украины разоблачила в Сумской области двух учредителей благотворительного фонда и их сообщников, организовавших схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, представители благотворительного фонда производили фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.

За взятки фигуранты помогали мужчинам укрыться от призыва на основании поддельных документов, отметили в Службе безопасности.

Задержанным сообщено о подозрении, им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачила депутат горсовета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.