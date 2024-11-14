Підозру СБУ отримав зрадник корейського походження, який вивішував прапор РФ над Луганською ОДА
Служба безпеки України повідомила про підозру українському громадянину корейського походження Лі Вон Чоля, відомому також під псевдонімом Герман Прокопів. У 2014 році зрадник вивісив російський прапор над Луганською ОДА, а зараз українські військові взяли його у полон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається у повідомленні, у 2014 році фігурант брав участь у захопленні Луганської ОВА. Потім воював у складі російських окупаційних військ.
Чоловік потрапив в український полон у жовтні цього року під час боїв в районі Спірного на Донеччині. Як зазначають в СБУ, Лі Вон Чоль входив до складу російської штурмової групи і після бою з ЗСУ був єдиний, хто вижив та потрапив у полон.
Відомо, що під час повномасштабної війни зрадник на боці росіян брав участь у боях за Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.
"Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення росії", - йдеться у повідомленні.
Лі Вон Чолю повідомили про підозру за трьома статтями ККУ - держзрада, посягання на територіальну цілісність України та участь у незаконних збройних формуваннях. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як на одній із ділянок фронту українські розвідники виявили групу російських штурмовиків, які сховались у житловій забудові. Окупантів знищили.