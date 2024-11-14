Підозру СБУ отримав зрадник корейського походження, який вивішував прапор РФ над Луганською ОДА

фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру українському громадянину корейського походження Лі Вон Чоля, відомому також під псевдонімом Герман Прокопів. У 2014 році зрадник вивісив російський прапор над Луганською ОДА, а зараз українські військові взяли його у полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, у 2014 році фігурант брав участь у захопленні Луганської ОВА. Потім воював у складі російських окупаційних військ.

Чоловік потрапив в український полон у жовтні цього року під час боїв в районі Спірного на Донеччині. Як зазначають в СБУ, Лі Вон Чоль входив до складу російської штурмової групи і після бою з ЗСУ був єдиний, хто вижив та потрапив у полон.

Відомо, що під час повномасштабної війни зрадник на боці росіян брав участь у боях за Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

"Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення росії", - йдеться у повідомленні.

Лі Вон Чолю повідомили про підозру за трьома статтями ККУ - держзрада, посягання на територіальну цілісність України та участь у незаконних збройних формуваннях. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як на одній із ділянок фронту українські розвідники виявили групу російських штурмовиків, які сховались у житловій забудові. Окупантів знищили.