08:20  14 листопада
На Хмельниччині молодик побив пенсіонера, бо хотів слухати російський шансон: як його покарав суд
01:27  14 листопада
Внаслідок атаки на Київ був пошкоджений знімальний павільйон шоу "МастерШеф"
20:52  14 листопада
Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві: чи будуть перекривати рух
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2024, 17:31

Підозру СБУ отримав зрадник корейського походження, який вивішував прапор РФ над Луганською ОДА

14 листопада 2024, 17:31
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України повідомила про підозру українському громадянину корейського походження Лі Вон Чоля, відомому також під псевдонімом Герман Прокопів. У 2014 році зрадник вивісив російський прапор над Луганською ОДА, а зараз українські військові взяли його у полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, у 2014 році фігурант брав участь у захопленні Луганської ОВА. Потім воював у складі російських окупаційних військ.

Чоловік потрапив в український полон у жовтні цього року під час боїв в районі Спірного на Донеччині. Як зазначають в СБУ, Лі Вон Чоль входив до складу російської штурмової групи і після бою з ЗСУ був єдиний, хто вижив та потрапив у полон.

Відомо, що під час повномасштабної війни зрадник на боці росіян брав участь у боях за Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

"Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення росії", - йдеться у повідомленні.

Лі Вон Чолю повідомили про підозру за трьома статтями ККУ - держзрада, посягання на територіальну цілісність України та участь у незаконних збройних формуваннях. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як на одній із ділянок фронту українські розвідники виявили групу російських штурмовиків, які сховались у житловій забудові. Окупантів знищили.

СБУ окупанти полонені Луганська область
Окупанти обстріляли Слов’янськ: пошкоджені дитсадок та університет
14 листопада 2024, 14:41
У Донецькій області російські окупанти розстріляли цивільну жінку
14 листопада 2024, 13:08
На Донеччині росіяни вбили 2 та поранили 8 цивільних
14 листопада 2024, 12:25
Всі новини »
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві: чи будуть перекривати рух
14 листопада 2024, 20:52
Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині, поранена місцева жителька
14 листопада 2024, 20:18
На Сумщині СБУ викрила двох "благодійників", які переправляли через кордон чоловіків
14 листопада 2024, 19:37
У Раді розповіли, коли Міноборони представить законопроєкт про демобілізацію
14 листопада 2024, 19:06
Тищенко вимагає відводу судді через підозри у "кумівстві"
14 листопада 2024, 18:34
Під обстріл у Слов'янську потрапив екіпаж поліції
14 листопада 2024, 18:05
На Черкащині водолази дістали з річки тіло чоловіка
14 листопада 2024, 17:23
Росіяни зруйнували обстрілом будівлю селищної ради на Запоріжжі
14 листопада 2024, 17:09
Смертельна ДТП на Вінниччині: автомобіль в’їхав у паркан та зіткнувся з деревом
14 листопада 2024, 16:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі публікації »
Юрій Богданов
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »