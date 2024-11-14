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Правоохоронці викрили у Черкасах 38-річного чоловіка на заробітку на ухилянтах

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За 5000 доларів ділок обіцяв вплинути на рішення ВЛК про визнання чоловіка призовного віку непридатним до військової служби, аби той міг покинути територію України.

Фігурант запланував оформити чоловіка на амбулаторне лікування під наглядом лікаря нейрохірургічного відділення, після чого збирався передати йому медичну довідку. У подальшому знайомі лікарі повинні були виготовити фіктивну історію хвороби, яка стала б підставою для подальшого впливу на ВЛК.

Поліцейські затримали зловмисника одразу після отримання частини обумовленої суми – 2500 доларів.

Ділку повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.