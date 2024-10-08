Російська армія скинула бомби на Сумщину: у власному будинку загинуло подружжя
Сьогодні вночі, 8 жовтня, російська армія атакувала керованими авіаційними бомбами цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки загинуло подружжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, росіяни вдарили КАБами по Есманьській громаді близько 04:20.
"Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя — 38-річний чоловік та 35-річна дружина ", — йдеться у повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, внаслідок авіаційного удару по Індустріальному району Харкова 8 жовтня постраждала 21 людина. Серед поранених — 16-річний підліток.
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