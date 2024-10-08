Вночі українська ППО збила 18 ворожих дронів, один Shahed полетів назад у Росію

фото: facebook.com/kpszsu

У ніч на 8 жовтня російська армія атакувала Україну 19 ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 18 дронів, один безпілотник повернувся “додому”

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що росіяни запустили дрони з Приморсько-Ахтарська РФ. Також ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із тимчасово окупованого Криму.

"В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 8 жовтня, Росія тримає в акваторії Чорного моря 16 ворожих кораблів, сім з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Раніше повідомлялося, що воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" вартістю $10 млн. Його уразили дроном-камікадзе.