Удар КАБом по Харкову: кількість потерпілих збільшилась до 21

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Число постраждалих внаслідок авіаційного удару по Індустріальному району Харкова збільшилось до 21

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"21 постраждалий. 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова авіабомбою. Пошкоджене цивільне підприємство. Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.