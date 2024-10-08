У Чорноморську внаслідок атаки "шахедів" загорілася багатоповерхівка

фото: Олег Кіпер

Російські війська з опівночі й до світанку тероризували Одещину ударними безпілотниками. У Чорноморську внаслідок ворожої атаки загорілася багатоповерхівка

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Він уточнив, що сили протиповітряної оборони знищили більшість "шахедів". На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

"У Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували наші вогнеборці", – йдеться в повідомленні.

Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Сталася пожежа, яку ліквідували.

В Одеській обласній прокуратурі додали, що вночі під час атаки на Чорноморськ було пошкоджено 16-поверховий житловий будинок та виробничий комплекс приватного підприємства.

Окрім того, один російський безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Нагадаємо, 7 жовтня росіяни вдарили ракетами по цивільному кораблю та портовій інфраструктурі Одеси. Окупанти пошкодили іноземне цивільне судно "OPTIMA” під прапором Палау. Одна людина загинула, пʼятеро дістали поранення.