На Сумщині знайшли повішеним чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві

Фото: iз відкритих джерел

У Сумській області знайшли повішеним чоловіка, який був підозрюваним у жорстокому вбивстві. Труп 33-річного жителя Глухівського району виявили в яблучному саду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Глухов.info".

В селі Уланово місцевий житель виявив в яблучному саду тіло чоловіка. Труп висів на дереві. Про моторошну знахідку житель Сумщини повідомив у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце інциденту і впізнали повішеного чоловіка. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який був одним з фігурантів у жорстокому вбивстві. Чоловік був у розшуку.

Наприкінці жовтня в Есмані було скоєно вбивство-компанія чоловіків вживала алкоголь, в ході чого виникла сварка. Четверо з них почали бити свого знайомого. Потім вони вирішили приховати злочин. Чоловіки відвезли тіло ще живого потерпілого до озера, вони скинули його у воду і зникли.

Поліція затримала трьох підозрюваних, а четвертий зник. Тепер же його знайшли повішеним, весь цей час він був у бігах.

Раніше ми писали, що в Печерському районі Києва в четвер, 18 листопада, в сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла.