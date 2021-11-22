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22 ноября 2021, 12:13

На Сумщине нашли повешенным мужчину, который подозревается в жестоком убийстве

22 ноября 2021, 12:13
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Фото: из открытых источников
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В Сумской области нашли повешенным мужчину, который был подозреваемым в жестоком убийстве. Труп 33-летнего жителя Глуховского района обнаружили в яблочном саду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Глухов.info".

В селе Уланово местный житель обнаружил в яблочном саду тело мужчины. Труп висел на дереве. О жуткой находке житель Сумщины сообщил в полицию.

Правоохранители прибыли на место инцидента и опознали повешенного мужчину. Им оказался 33-летний местный житель, который был одним из фигурантов в жестоком убийстве. Мужчина был в розыске.

В конце октября в Эсмани было совершено убийство - компания мужчин употребляла алкоголь, в ходе чего возникла ссора. Четверо из них принялись избивать своего знакомого. Затем они решили скрыть преступление. Мужчины отвезли тело еще живого пострадавшего к озеру, они сбросили его в воду и скрылись.

Полиция задержала троих подозреваемых, а четвертый скрылся. Теперь же его нашли повешенным, все это время он был в бегах.

Ранее мы писали, что в Печерском районе Киева в четверг, 18 ноября, в мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела.

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