Поліція попередила замовне вбивство підприємця в Одесі

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що комерсанта, діяльність якого пов'язана з ринком продукції водних біоресурсів, за 100 тис.грн намагався "прибрати" інший підприємець – конкурент, який звернувся за допомогою до так званого кримінального авторитету.

"Цей "авторитет" знаходиться у виправній колонії за викрадення людини, вимагання і розбійні напади. Використовуючи свої зв'язки на волі, він підібрав кілера і посередника, безпосередньо займався організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що намірам зловмисників завадили працівники обласного управління міграційної поліції. Вони встановили, де, коли і як планується вбивство, і попередили бізнесмена.

"Як тільки виконавець замовлення приїхав за потерпілим на ринок, де той працював, щоб убити, його затримали. В ході спецоперації, що проводиться за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення поліції, одночасно були затримані й інші особи, причетні до злочину", - сказано в повідомленні.

У будинках, камері утримання ("авторитету") і належних їм транспортних засобах провели обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази, а також зброя, граната і наркотики.

Дії зловмисників кваліфіковано як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою (ч.2 ст. 15 та п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Раніше ми писали, що поліція затримала осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду.