09:14  21 листопада
Захворюваність знижується: за добу в Україні зафіксовано 10 635 нових випадків COVID-19
11:31  21 листопада
Україна сьогодні поновила імпорт електроенергії з Білорусі
13:51  21 листопада
Росія готується атакувати Україну взимку – ГУР
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2021, 12:45

На Сумщині дитина, яка збирала металолом, загинула під зсувом ґрунту

21 листопада 2021, 12:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Сумщини
Читайте также
на русском языке

У Лебедині на Сумщині під час збору металобрухту загинув 12-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

В місті Лебедин на території колишнього заводу дитину присипало піском. Встановлено, що двоє хлопчиків 12 та 13-років збирали металобрухт на території колишнього заводу. Та через зсув ґрунту один з них опинився під завалом.

Рятувальники витягнули дитину. Проте, попри вжиття реанімаційних заходів, хлопця врятувати не вдалося.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з відміткою "Нещасний випадок". Наразі встановлюються всі обставини та причини цієї події.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині численні тілесні ушкодження спричинив чотирирічній дівчинці її батько. Через тиждень від отриманих травм дитина померла.

Сумська область дитина смерть поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua