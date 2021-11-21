На Сумщині дитина, яка збирала металолом, загинула під зсувом ґрунту

Фото: поліція Сумщини

У Лебедині на Сумщині під час збору металобрухту загинув 12-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

В місті Лебедин на території колишнього заводу дитину присипало піском. Встановлено, що двоє хлопчиків 12 та 13-років збирали металобрухт на території колишнього заводу. Та через зсув ґрунту один з них опинився під завалом.

Рятувальники витягнули дитину. Проте, попри вжиття реанімаційних заходів, хлопця врятувати не вдалося.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з відміткою "Нещасний випадок". Наразі встановлюються всі обставини та причини цієї події.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині численні тілесні ушкодження спричинив чотирирічній дівчинці її батько. Через тиждень від отриманих травм дитина померла.