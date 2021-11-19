У Києві посеред вулиці знайшли людські ноги: підозрюваного у страшному вбивстві вже затримали

Фото: iз відкритих джерел

У Печерському районі Києва в четвер, 18 листопада, в сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводили огляд місця події та першочергові слідчі дії, а також встановлюють можливих свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, розташованих поруч. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини і розшуку осіб, причетних до вбивства.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Як стало відомо пізніше, частини тіла вбитої людини в Києві в сміттєвому баку на бульварі Дружби Народів знайшов бездомний, коли шукав їжу. Підозрюваного у жорстокому вбивстві затримали.

Як повідомив Телеграм-канал "Київ Оперативний", передбачуваного злочинця затримали в ту ж ніч.

"Жахлива знахідка була виявлена в сміттєвому баку в районі Дружби Народів. У пакеті посеред сміття знайшли людські ноги... за наявним орієнтуванням патрульними поліцейськими на Дарниці затримано підозрюваного у вбивстві", - йдеться в повідомленнях.

Поліція встановила, що до скоєння злочину може бути причетний 32-річний уродженець Горлівки Донецької області.

За інформацією Telegram-каналу "Київ Зараз", поруч з пакетом з людським ногами знайшли і інші частини тіла.