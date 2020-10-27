На Сумщині працівники поліції вимагали у підприємця 60 тисяч гривень хабаря
Правоохоронцями Сумщини задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника та начальником карного розшуку одного з відділень поліції області.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.
За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею та реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності. Загалом співробітники поліції хотіли отримати від підприємця майже 60 тисяч грн.
Обох поліцейських затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 17,5 тисяч грн.
Тривають першочергові слідчі дії, затриманим в порядку ст. 208 КПК України готуються повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.
Нагадаємо, сьогодні ж проректора одного із вишів Сумщини затримали на хабарі .