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27 жовтня 2020, 20:00

На Сумщині працівники поліції вимагали у підприємця 60 тисяч гривень хабаря

27 жовтня 2020, 20:00
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Поліцейських-корупціонерів затримано
Поліцейських-корупціонерів затримано
Фото: Прокуратура Сумської області
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Правоохоронцями Сумщини задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника та начальником карного розшуку одного з відділень поліції області.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею та реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності. Загалом співробітники поліції хотіли отримати від підприємця майже 60 тисяч грн.

Обох поліцейських затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 17,5 тисяч грн.

Тривають першочергові слідчі дії, затриманим в порядку ст. 208 КПК України готуються повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.

Нагадаємо, сьогодні ж проректора одного із вишів Сумщини затримали на хабарі .

Сумська область Суми хабар поліція прокуратура підприємці корупція
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